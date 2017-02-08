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У шестиклассника из Зеленогорска выявили тяжелую игроманию

Главная Общество
Красноярск
15:02 8 Февраля 2017
красноярск, школа, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Зеленогорске психологи и комиссия по делам несовершеннолетних выявили у школьника компьютерную зависимость. Из-за этого ребенок перестал спать по ночам и начал прогуливать уроки. Сюжет о зависимости ребенка сняла телекомпания «ТРК Зеленогорск». 

Как выяснили работники образовательного учреждения, родители мальчика не живут вместе продолжительное время. Мама объяснила, что сын перестал ее слушаться. А на просьбы отключить компьютер хотя бы ночью отвечает грубостью. Отец также попытался забрать у мальчика шнуры от компьютера, но после продолжительного скандала их все же пришлось отдать. 

«Был раздраженный, вредничал, кричал и даже пытался кусаться.  Мы прекратили его общение с компьютером на два месяца, играли, гуляли вместе, общались, чтобы он не был один», — рассказывает мать ребенка. 

Специалисты по делам несовершеннолетних объясняют, что официально такого заболевания как игромания не существует. Отмечается, что ранее в Зеленогорске уже был зафиксирован подобный случай. Молодой человек не смог закончить школу и был отчислен в 18 лет. Помочь ему не смогли даже психологи и родители. 

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