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Мэрия одобрила строительство отеля около футбольного манежа

Главная Общество
Красноярск
13:56 8 Февраля 2017
общество, строительство, красноярск, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия Красноярска разрешила строить новую гостиницу в Зеленой роще. Постановление за подписью Эдхама Акбулатова опубликовано на официальном сайте администрации.

В сентябре прошлого года прошли публичные слушания по вопросу появления отеля. В итоге горожане не стали возражать против строительства.

Разрешение на строительство отеля выдано ООО «Ларец». Застройщик планирует построить объект в районе жилого дома по ул. Новгородской, 3а около конечной остановки «Спортзал». Рядом с предполагаемой зоной строительства также располагается футбольный манеж. Площадь территории — 971 кв. метров.

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