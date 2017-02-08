Красноярец выиграл в лотерею 1 млн рублей

Житель Красноярска стал одним из победителей «Жилищной лотереи», выиграв 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе АО «ТД Столото».

12 января стало известно, что житель Красноярска выиграл миллион, купив лотерейный билет в почтовом отделении. В пресс-службе акционерного общества «Торговый дом «Столото» накануне рассказали, что победитель приобрел несколько подарочных наборов лотереи, чтобы в новогодние каникулы вместе с семьей приятно провести досуг.

«Первого числа я был на работе, и мне позвонила супруга. Говорить она начала таким голосом, будто что-то стряслось, я даже сперва испугался. Оказалось, мы выиграли кругленькую сумму!» — вспоминает мужчина.

Работает победитель на железной дороге. Свой труд он характеризует как очень ответственный, «без выходных и праздников». Деньги семья планирует потратить на улучшение жилищных условий.

Жители региона уже выигрывали крупные суммы. В апреле 2015 года житель Красноярского края выиграл суперприз — более 17 млн рублей. Мужчина оформил ставку на сумму 180 рублей в одной из местных розничных точек продаж.

Обладателем рекордного за всю историю лотерей в России суперприза в 358 млн рублей стал новосибирец.

Фото: пресс-служба «ТД Столото»