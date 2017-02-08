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В Солнечном водитель грузовика случайно засыпал дорогу шлаком

Главная Общество
Красноярск
12:04 8 Февраля 2017
общество, курьезы, штраф, красноярск, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске водитель грузовика засыпал проезжую часть шлаком во время движения. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Курьезный инцидент произошел вечером 7 февраля на Енисейском тракте. Груженный шлаком автомобиль ехал в сторону Солнечного. В районе деревни Бадалык у машины сработал механизм открывания кузова, после чего весь груз оказался на дороге.

На место выехали сотрудники ДПС. Водителю грузовика выписали административный протокол за загрязнение проезжей части. Мужчине грозит штраф до 10 тыс. рублей.

В ГИБДД добавили, что дорога была расчищена в тот же вечер.

Скриншот: vk.com/kras_sunny

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