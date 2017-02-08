Популярный курорт на озере Учум оштрафуют на 100 тысяч рублей

Руководители курорта на озере Учум получили штраф за не вовремя предоставленные документы по гигиене. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При проведении санитарно-эпидемиологического расследования сотрудники ведомства попросили ООО «Курорт озеро Учум» предоставить документы, доказывающие безопасность пищевых продуктов. В установленный срок курорт не предоставили пакет документов. В документах суда указывается, что требовалось предоставить медицинские книжки работников пищеблока, договор с больницей, где сотрудники проходят медосмотр, и др.

В итоге суд оштрафовал курорт на 100 тыс. рублей.

Бальнеологический курорт краевого значения «Озеро Учум» расположен в 40 км от Ужура, и в 16 км от железнодорожной станции Учум. Основные лечебные факторы — минеральная вода источников, рапа (озерная вода высокой степени минерализации) и сульфидная иловая грязь озера. На территории санатория расположены четыре спальных корпуса на 600 мест, столовая, ресторан, лечебный корпус.