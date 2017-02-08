Технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин о текущих ремонтах: желание жителей для нас закон

Покраска стен в подъездах, замена дверей, ремонт инженерных коммуникаций, установка новых окон, герметизация межпанельных стыков, ремонт кровли – этот список можно продолжать до бесконечности, но мало кто из красноярцев знает, что это ежедневная работа их управляющей компании в рамках текущего ремонта. Ремонт общедомового имущества – один из важнейших этапов работы обслуживающей организации. Чем качественнее он сделан, тем комфортнее и теплее будет жителям дома. О том, как реализуется программа текущих ремонтов в самой крупной Городской управляющей компании Красноярска с техническим директором ГУК «Жилфонд» Константином Бородиным.

— ГУК «Жилфонд» получил лицензию на управление домами в 2016 году. Сейчас в управлении компании находится 1919 домов. Большинство зданий 1950 – 1960-х годов постройки, которым ремонты просто необходимы. Удалось ли реализовать намеченные планы по ремонтам за прошлый год?

— Удалось. В суровом сибирском климате особенно важно провести работу по подготовке домов к зиме качественно. В минувшем году на подготовку жилищного фонда к сезонной эксплуатации (в том числе текущий ремонт) было затрачено 315,4 млн. руб. При подготовке к отопительному сезону проведена масштабная работа: завершены работы по восстановлению теплового контура домов, ремонты и замена трубопроводов, запорной арматуры. ГУК «Жилфонд» подготовил к зиме 3 495 домов. 1 сентября все дома «Жилфонда» получили паспорта готовности к зиме, в том числе те управляющие компании, которые находились в разных стадиях банкротства. Помимо этого нам пришлось "спасать" три дома, которые перешли из другой УК. К нам обратились жители домов по ул. Металлургов, 1, ул. Джамбульская, 19а и 19б. Они рассказали, что боятся замерзнуть в холода, потому что их управляющая компания не готовит дома к зиме. Специалисты «Жилфонда» совместно с ресурсоснабжающими организациями оперативно справились с задачей. Более того были сокращены сроки запуска отопления в дома. С этой работой сотрудники «Жилфонда» справились за 5 дней, вместо 9, как было в предыдущие годы.

— Ремонты требуют затрат. Понятно, что все работы сразу не сделаешь. Как жители смогут узнать, на какие виды работ у дома хватит денег сейчас, а на какие придется подкопить?

— В прошлом году мы ввели обособленный учет средств, накопленных на текущий ремонт на отдельных счетах для каждого дома, таким образом, сегодня каждый житель может увидеть, сколько дом накопил на текущий ремонт, эти накопления не могут пойти на другой дом. Это позволит выстраивать ремонтную программу для каждого дома на долгосрочную перспективу. Необходимую информацию можно получить в техническом отделе районной дирекции ГУК «Жилфонд».

— Перечень ремонтных работ утвердили. Что жителям делать дальше? Какие документы нужны для того, чтобы управляющая компания приступила к ремонтам?

— Жители не просто принимают участие в формировании и приёмке работ. Они – заказчик. Мы - исполнитель. Без их согласия управляющая компания не приступит ни к одним видам работ. Основанием для проведения текущего ремонта является протокол общего собрания собственников жилья с утвержденным перечнем работ. Процедура происходит следующим образом: на общем собрании жители утверждают виды ремонтных работ, которые они намерены произвести в доме. После с этим документом необходимо обратиться в управляющую компанию в отдел технического надзора и контроля. Далее составляется проектно-сметная документация, на эти виды работ, которая в обязательном порядке утверждается с жителями. Если жителей всё устраивает, то управляющая компания проводит торги на проведение этих работ, после подрядная организация приступает непосредственно к ремонтным работам. В 2016 году на выполнение работ по текущим ремонтам у нас было задействовано 50 подрядных организаций.

— По какому принципу отбираются подрядные организации?

— В ГУК Жилфонд действует постоянная комиссия по выбору подрядных организаций для выполнения работ по текущему ремонту. Основные требования, которые «Жилфонд» предъявляет к подрядчикам - это аккредитация подрядной организации, опыт, профессионализм, квалифицированный численный состав, отзывы заказчиков; качество работ, цена, сроки выполнения. Если работы сделаны не качественно, то подрядная организация обязана устранить все замечания. В случае срыва сроков выполнения - применяются штрафные санкции. Также было несколько случаев, когда мы сняли подрядные организации с нескольких объектов, после обращений жителей, теперь эти организации занесены в чёрный список и больше не будут проводить ремонты в домах «Жилфонда».

— Когда ГУК «Жилфонд» начнёт ремонты уже этого года?

— Ремонты в домах ведутся круглый год. Конечно, большая часть работ производится весной и летом. Зимой мы выполняем работы, которые не требуют отключения тепла, воды и электроснабжения дома, например, установку почтовых ящиков, обрезку деревьев и прочее. С наступлением плюсовых температур можно начинать ремонт входных групп, производить замену тамбурных дверей, заниматься восстановлением подъездного отопления.

— Чем отличается ремонтная программа 2016 года от ремонтной программы 2017?

— В этом году увеличится количество домов, в которых будут проводиться текущие ремонты. Предварительно – это будет 715 МКД. Также значительно увеличатся объёмы работ. Для примера: в 2016 году было заменено 803 окна в подъездах. В этом году в планах стоит поменять 2960 окон. В два раза увеличено количество подъездов, которые предстоит отремонтировать – с 254 до 512. Увеличение объемов планируется практически по всем видам работ. Подход к проведению ремонтов останется без изменений. Мы по-прежнему будем использовать комплексный подход к проведению ремонтных работ в доме. Что это значит: разумный хозяин не клеит обои в квартире перед тем, как заменить проводку. Не кладет кафель в ванной комнате, пока не поменяет сантехнику. То же самое и с общедомовым имуществом.

Первыми домами, где мы использовали такой подход стали здания по адресу пр. Красноярский рабочий, 161 и ул. 9 мая, 15. Там мы заменили электропроводку, систему отопления в подъездах, мусорные клапаны, тамбурные двери и окна. Также жители попросили выложить подъезд кафелем. Выбрали цвет, согласовали стоимость работ. После к нам начали обращаться жители других домов, расположенных по соседству, с просьбой сделать такой же ремонт у них. Поэтому в первую очередь мы рекомендуем жителям произвести ремонты на инженерных сетях, и только после этого приступать к ремонту подъездов. Но, безусловно, окончательное слово останется за жителями. Их желание для нас закон.