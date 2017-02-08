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Краевая прокуратура закрыла сайт с услугами киллеров

Главная Общество
Красноярск
10:37 8 Февраля 2017
прокуратура, сайт, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске закрыли сайт, с помощью которого можно было заказать убийство человека. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что зайти на сайт мог любой человек. На интернет-ресурсе не нужно было регистрироваться или вводить пароль.

«На сайте рекламировались способы совершения действий, подпадающих под признаки уголовно-наказуемого преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Размещение запрещенной информации на сайте является незаконным. Знакомство с подобными ресурсами «отрицательно сказывается на формировании правового сознания граждан, в том числе несовершеннолетних», уверены в прокуратуре.

Отмечается, что запрещенный ресурс был закрыт по решению Центрального суда 10 января 2017 года.

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