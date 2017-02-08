8 февраля
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
59.19
 
€ 63.24
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Улицы Красноярска частично перекроют из-за ремонта дорог

Главная Общество
Красноярск
09:02 8 Февраля 2017
общество, красноярск, улицы, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Часть улиц Красноярска перекроют из-за ремонта. Об этом сообщили в мэрии города.

Движение будет перекрываться частично в течение недели. Большая часть работ связана с проектными изысканиями для проведения ремонтов.

8 февраля с 10:00 до 17:00 проезд закроют по ул. Елены Стасовой на участке от ул. Лесопарковой до поворота к кластеру «Радуга» (ул. Стасовой, 65г). Ограничения продлятся до 10 февраля.

Также для работ закроют ул. Северную (от ул. Маерчака до ул. Озерной). Участок будет перекрыт 9 и 10 февраля с 22:00 до 6:00.

В субботу, 11 февраля, из-за установки водоотводного лотка закроют движение на Гайдашовке (от ул. Ястынской до путепровода). Ограничение будет действовать до 12 февраля с 9:00 до 19:00.

Кроме того, частичное перекрытие коснется и центра Красноярска. В понедельник, 13 февраля, начнутся работы на ул. Ленина в районе ул. Профсоюзов. Этот участок дороги будет закрываться для проезда с 0:00 до 6:00 вплоть до 17 февраля.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев просят выбрать схему проезда на кольце Калинина-Маерчака

Красноярцев просят выбрать схему проезда на кольце Калинина-Маерчака

8 Февраля 2017 г.
Всего было предложено пять вариантов проезда
Новости Красноярска: Родители выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку вместе с министром образования

Родители выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку вместе с министром образования

8 Февраля 2017 г.
Родители писали пробную работу по русскому языку
Новости Красноярска: В Красноярске приступают к демонтажу елок и городков

В Красноярске приступают к демонтажу елок и городков

7 Февраля 2017 г.
С этой недели все новогодние городки будут инспектировать специальные комиссии
Новости Красноярска: В Красноярске назвали дату последних звонков и школьных выпускных

В Красноярске назвали дату последних звонков и школьных выпускных

7 Февраля 2017 г.
Праздничные линейки начнутся не с утра, а в послеобеденное время
Новости Красноярска: Делегация Красноярского края уехала в Казахстан на Универсиаду-2017

Делегация Красноярского края уехала в Казахстан на Универсиаду-2017

7 Февраля 2017 г.
Чиновники и специалисты полетели решать рабочие вопросы
Новости Красноярска: Красноярский трудотряд набирает подростков на новый сезон

Красноярский трудотряд набирает подростков на новый сезон

7 Февраля 2017 г.
Принять участие в работе трудовых отрядов могут ребята в возрасте от 14 до 18 лет
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

4 Февраля 2017 г.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 февраля
Новости Красноярска: Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

5 Февраля 2017 г.
На строительство парковки потратили более 20 млн рублей
Новости Красноярска: Студентке грозит уголовное наказание за ошибочный перевод от Пенсионного фонда

Студентке грозит уголовное наказание за ошибочный перевод от Пенсионного фонда

5 Февраля 2017 г.
Причиной ошибки стал сбой в программе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.