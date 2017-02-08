Красноярцев просят выбрать схему проезда на кольце Калинина-Маерчака

В Красноярске планируют изменить схему проезда у кольцевой развязки по ул. Калинина и ул. Маерчака. Жителей города просят принять участие в опросе и выбрать наиболее оптимальный вариант. Соответствующее решение приняли на заседании рабочей группы по мониторингу улично-дорожной сети города.

Участники заседания представили несколько схем, которые отличаются формой кольцевой развязки и расположением выездов. Различные варианты предусматривают разделение въезжающих и выезжающих потоков автомобилистов.

«Выезд со стороны Кирпичного завода (там же двор по ул. Калинина, 2в) имеет ширину 35 метров, также при съезде с кольца по ул. Калинина существует нерегулируемый пешеходный переход. Работу эту будут выполнять УКС Красноярска в рамках всей развязки по ул. 2-й Брянской, то есть не за поступившие в городской бюджет деньги», — написал в социальных сетях координатор движения ФАР Егор Фролов.

Отмечается, что участники заседания склоняются к первому варианту проезда. Также предусматривается, что автомобилисты могут сами скорректировать схему движение на кольце, предложив свое решение проблемы.

Фото: Егор Фролов / «ВКонтакте»