Родители выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку вместе с министром образования

Министр образования края Светлана Маковская вместе с родителями выпускников «сдала» Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в одной из красноярских школ.

Такое мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Родители писали пробную работу по русскому языку. Предлагалось выполнить 14 заданий с кратким ответом, и написать мини-сочинение объемом не менее 150 слов. На всю работу было отведено 40 минут. Процедура экзамена была максимально приближена к реальной, в организации принимали участие действующие члены государственной экзаменационной комиссии, руководитель пункта проведения экзамена (ППЭ) и организаторы в аудиториях и вне аудиторий. Было организовано видеонаблюдение.



«Для нас очень важно мнение родителей выпускников. И сегодня я услышала от них множество положительных отзывов об этой акции. Поэтому, в будущем мы постараемся сделать ее более масштабной», — отметила министр образования края Светлана Маковская.

Министр также обратилась к родителям выпускников с просьбой спокойно относиться к процедуре ЕГЭ и настраивать своих детей на спокойную сдачу экзамена.

Ежегодный единый государственный экзамен сдают более 750 тысяч участников в России и за рубежом. Экзамены проводятся по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Досрочный период ЕГЭ в этом году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной период — с 29 мая 2017 года по 1 июля.

Содержательных изменений в ЕГЭ-2017 году практически нет. Исключение составляет отказ от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика). Таким образом, тестовой части в этом году на ЕГЭ не будет по всем предметам, кроме иностранных языков, уточнили в Рособрнадзоре.