7 февраля
Красноярск
погода -10 °C
курсы валют
59.19
 
€ 63.24
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске приступают к демонтажу елок и городков

Главная Общество
Красноярск
17:52 7 Февраля 2017
общество, культура, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске начинается демонтаж ледовых городков и новогодних елок. Работы начнутся со спальных районов, в последнюю очередь уберут главную елку на острове Татышев, сообщили в департаменте горхозяйства мэрии.

С этой недели все новогодние городки будут инспектировать специальные комиссии. Решения о демонтаже объектов будут принимать в зависимости от их состояния и погодных условий. Ледовые скульптуры и горки «по многочисленным просьбам горожан» также решено оставить до прихода весны.

К настоящему времени уже частично разобраны ледовые скульптуры и одна большая горка в Ленинском районе. Это связано с тем, что из-за перепадов температуры ледовые скульптуры частично растаяли и стали представлять собой опасность.

«Каждый день специалисты проводят рейд по состоянию оставшихся горок на соответствие нормам безопасности. При выявлении разрушающихся ледовых конструкций сотрудники муниципального учреждения ДРСП Ленинского района разберут горки и вывезут лёд с площади», — прокомментировал руководитель администрации Ленинского района Александр Клименко.

Предполагается, что все новогодние украшения в городе будут демонтированы к 10 марта.

По материалам пресс-службы городской администрации

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске назвали дату последних звонков и школьных выпускных

В Красноярске назвали дату последних звонков и школьных выпускных

7 Февраля 2017 г.
Праздничные линейки начнутся не с утра, а в послеобеденное время
Новости Красноярска: Делегация Красноярского края уехала в Казахстан на Универсиаду-2017

Делегация Красноярского края уехала в Казахстан на Универсиаду-2017

7 Февраля 2017 г.
Чиновники и специалисты полетели решать рабочие вопросы
Новости Красноярска: Красноярский трудотряд набирает подростков на новый сезон

Красноярский трудотряд набирает подростков на новый сезон

7 Февраля 2017 г.
Принять участие в работе трудовых отрядов могут ребята в возрасте от 14 до 18 лет
Новости Красноярска: Игравшему за рулем водителю красноярского автобуса выписали штраф

Игравшему за рулем водителю красноярского автобуса выписали штраф

7 Февраля 2017 г.
Мужчину наказали на 1500 рублей
Новости Красноярска: Канскую фигуру «Гения места» от Василия Слонова испортили вандалы

Канскую фигуру «Гения места» от Василия Слонова испортили вандалы

7 Февраля 2017 г.
Скульптуру пришлось убрать
Новости Красноярска: В Красноярском крае под конец зимы открылись три ледовых переправы

В Красноярском крае под конец зимы открылись три ледовых переправы

7 Февраля 2017 г.
Всего на сегодняшний день допущено к эксплуатации 125 ледовых переправ
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

4 Февраля 2017 г.
На странице погибшего появилось сообщение: «Молодец, прошел игру до конца»
Новости Красноярска: Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

5 Февраля 2017 г.
На строительство парковки потратили более 20 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске подросток на глазах прохожих выпрыгнул с седьмого этажа

В Красноярске подросток на глазах прохожих выпрыгнул с седьмого этажа

2 Февраля 2017 г.
Сейчас школьник в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении БСМП
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.