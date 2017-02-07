В Красноярске приступают к демонтажу елок и городков

В Красноярске начинается демонтаж ледовых городков и новогодних елок. Работы начнутся со спальных районов, в последнюю очередь уберут главную елку на острове Татышев, сообщили в департаменте горхозяйства мэрии.

С этой недели все новогодние городки будут инспектировать специальные комиссии. Решения о демонтаже объектов будут принимать в зависимости от их состояния и погодных условий. Ледовые скульптуры и горки «по многочисленным просьбам горожан» также решено оставить до прихода весны.

К настоящему времени уже частично разобраны ледовые скульптуры и одна большая горка в Ленинском районе. Это связано с тем, что из-за перепадов температуры ледовые скульптуры частично растаяли и стали представлять собой опасность.

«Каждый день специалисты проводят рейд по состоянию оставшихся горок на соответствие нормам безопасности. При выявлении разрушающихся ледовых конструкций сотрудники муниципального учреждения ДРСП Ленинского района разберут горки и вывезут лёд с площади», — прокомментировал руководитель администрации Ленинского района Александр Клименко.

Предполагается, что все новогодние украшения в городе будут демонтированы к 10 марта.

По материалам пресс-службы городской администрации