7 февраля
Красноярск
погода -13 °C
курсы валют
59.19
 
€ 63.24
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске назвали дату последних звонков и школьных выпускных

Главная Общество
Красноярск
17:38 7 Февраля 2017
общество, дети, школа, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Последние звонки для выпускников 9 и 11 классов красноярских школ состоятся 25 мая. Об этом сегодня сообщили в главном управлении образования мэрии.

«Выпускные балы у старшеклассников состоятся 23 июня. Вручение аттестатов в обязательном порядке проводится в стенах образовательных учреждений, организацией неофициальной части мероприятия занимаются родители и сами выпускники. Что касается 9-х классов, учреждения определяют время проведения самостоятельно, «фиксированной» даты нет», — рассказала руководитель управления Татьяна Ситдикова.

В отличие от прошлых лет, праздничные линейки начнутся не с утра, а в послеобеденное время с 12.00 до 16.00. Будет действовать запрет на выезд классов за пределы города Красноярска. Если выпускник не будет принимать участие в общих мероприятиях, то родителям необходимо предоставить администрации школы расписку о том, что они берут на себя ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка.

В текущем учебном году аттестаты получат около 8 тыс. выпускников 9-х классов и 4,5 тыс. 11-классников. 

По материалам пресс-службы городской администрации

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Делегация Красноярского края уехала в Казахстан на Универсиаду-2017

Делегация Красноярского края уехала в Казахстан на Универсиаду-2017

7 Февраля 2017 г.
Чиновники и специалисты полетели решать рабочие вопросы
Новости Красноярска: Красноярский трудотряд набирает подростков на новый сезон

Красноярский трудотряд набирает подростков на новый сезон

7 Февраля 2017 г.
Принять участие в работе трудовых отрядов могут ребята в возрасте от 14 до 18 лет
Новости Красноярска: Игравшему за рулем водителю красноярского автобуса выписали штраф

Игравшему за рулем водителю красноярского автобуса выписали штраф

7 Февраля 2017 г.
Мужчину наказали на 1500 рублей
Новости Красноярска: Канскую фигуру «Гения места» от Василия Слонова испортили вандалы

Канскую фигуру «Гения места» от Василия Слонова испортили вандалы

7 Февраля 2017 г.
Скульптуру пришлось убрать
Новости Красноярска: В Красноярском крае под конец зимы открылись три ледовых переправы

В Красноярском крае под конец зимы открылись три ледовых переправы

7 Февраля 2017 г.
Всего на сегодняшний день допущено к эксплуатации 125 ледовых переправ
Новости Красноярска: Кразовцы помогают раскрывать преступления и сохранять порядок в Советском районе

Кразовцы помогают раскрывать преступления и сохранять порядок в Советском районе

7 Февраля 2017 г.
Дружинники РУСАЛа получили награды за сохранение порядка и безопасности в Советском районе
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец протаранил столб на машине, купленной за полчаса до аварии

Красноярец протаранил столб на машине, купленной за полчаса до аварии

6 Февраля 2017 г.
Водитель иномарки ехал домой с автосалона
Новости Красноярска: Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

5 Февраля 2017 г.
На строительство парковки потратили более 20 млн рублей
Новости Красноярска: Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

4 Февраля 2017 г.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 февраля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.