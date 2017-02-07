7 февраля
Красноярск
погода -13 °C
курсы валют
59.19
 
€ 63.24
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярский трудотряд набирает подростков на новый сезон

Главная Общество
Красноярск
17:23 7 Февраля 2017
подросток, дети, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске во всех подразделениях трудовых отрядов главы города с 10 февраля  начинается приём документов для трудоустройства подростков на март.

Принять участие в работе трудовых отрядов могут ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки заняты не только на благоустройстве и озеленении, но и работают в бригадах швей, художников, учителей по основам компьютерной грамотности, социальных бригадах.

Трудоустройство возможно только при предъявлении полного пакета документов: 2 копии паспорта, 2 копии расчётного счета на имя работника, медицинская справка по форме 086-У, копия СНИЛС и ИНН (при наличии таковых), для 14 и 15-летних — ребят разрешение от родителей, для 14-летних обязательна справка-разрешение из органов опеки, для 14 и 15-летних — справка с места учебы с указанием времени обучения.

Документы можно принести в интересующее структурное подразделение ТОГГ.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске назвали дату последних звонков и школьных выпускных

В Красноярске назвали дату последних звонков и школьных выпускных

7 Февраля 2017 г.
Праздничные линейки начнутся не с утра, а в послеобеденное время
Новости Красноярска: Делегация Красноярского края уехала в Казахстан на Универсиаду-2017

Делегация Красноярского края уехала в Казахстан на Универсиаду-2017

7 Февраля 2017 г.
Чиновники и специалисты полетели решать рабочие вопросы
Новости Красноярска: Игравшему за рулем водителю красноярского автобуса выписали штраф

Игравшему за рулем водителю красноярского автобуса выписали штраф

7 Февраля 2017 г.
Мужчину наказали на 1500 рублей
Новости Красноярска: Канскую фигуру «Гения места» от Василия Слонова испортили вандалы

Канскую фигуру «Гения места» от Василия Слонова испортили вандалы

7 Февраля 2017 г.
Скульптуру пришлось убрать
Новости Красноярска: В Красноярском крае под конец зимы открылись три ледовых переправы

В Красноярском крае под конец зимы открылись три ледовых переправы

7 Февраля 2017 г.
Всего на сегодняшний день допущено к эксплуатации 125 ледовых переправ
Новости Красноярска: Кразовцы помогают раскрывать преступления и сохранять порядок в Советском районе

Кразовцы помогают раскрывать преступления и сохранять порядок в Советском районе

7 Февраля 2017 г.
Дружинники РУСАЛа получили награды за сохранение порядка и безопасности в Советском районе
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

4 Февраля 2017 г.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 февраля
Новости Красноярска: Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге

Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге

3 Февраля 2017 г.
Девушку ищут уже около недели
Новости Красноярска: Очевидцы рассказали об обстреле маршрутки в Красноярске

Очевидцы рассказали об обстреле маршрутки в Красноярске

5 Февраля 2017 г.
В полиции факт повреждения стекла автобуса подтвердили
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.