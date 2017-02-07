Делегация Красноярского края уехала в Казахстан на Универсиаду-2017

Делегация Красноярского края улетела в Казахстан на проходящую в Алма-Ате Универсиаду-2017. Представители региона будут изучать опыт проведения международных спортивных соревнований.

В пресс-службе правительства сообщили, что в рабочей программе делегации запланирован осмотр основных спортивных сооружений. Также представители региона ознакомятся с Атлетической деревней Универсиады — основным местом размещения спортсменов и организаторов соревнований.

В делегацию вошли инженеры Управления капитального строительства, представители подрядчиков, строящих объекты Универсиады-2019, а также IT-специалисты. Красноярцы планируют перенять опыт по организации работы различных систем.

Кроме того, в командировку поехали руководители министерств и ведомств. Как рассказал Sibnovosti.ru заместитель начальника пресс-службы правительства Никита Палеха, делегацию возглавили премьер-министр Виктор Томенко и глава администрации губернатора Сергей Пономаренко. Глава региона Виктор Толоконский не смог поехать в Казахстан из-за сильной загруженности.

Палеха отметил, что представители ведомств отправились решать рабочие вопросы. Все расходы будут покрыты из командировочных выплат.

Чиновники полетели чартерным самолетом, который был предоставлен предприятием «Норильский Никель». Представитель пресс-службы подчеркнул, что стоимость билетов была снижена вдвое по инициативе компании.

Добавим, в Казахстан также уехали депутаты Законодательного собрания, бизнесмены, представители администрации Красноярска и спортивные функционеры. Делегаты активно делятся фотографиями с Универсиады в социальных сетях.

«Для красноярцев очень важно изучить казахский опыт в проведении студенческих игр, который мы будем использовать в организации Универсиады-2019 на берегах Енисея. Мне удалось уже побывать в Деревне универсиады и на нескольких площадках. Для спортсменов и тренеров созданы великолепные условия для проживания и отдыха. Впечатления очень хорошие, хотя в плане организации есть что подтянуть. Меня поразила позитивная атмосфера и теплое отношение к участникам соревнований в городе Алма-Ата, что и должно быть на студенческих играх», — цитирует депутата ЗС Павла Ростовцева официальный сайт краевого парламента.

Закрытие Всемирной зимней универсиады-2017 состоится 8 февраля. Следующие международные студенческие игры пройдут со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске.

Фото: страница Артема Бадюкова в Instagram

Болеем за наших девочек в финальном матче Универсиады по хоккею:) Фото опубликовано Sergey Rabtsun (@sergey_rabtsun_sokol) Фев 6 2017 в 8:16 PST