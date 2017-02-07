Делегация Красноярского края уехала в Казахстан на Универсиаду-2017

Делегация Красноярского края улетела в Казахстан на проходящую в Алма-Ате Универсиаду-2017. Представители региона будут изучать опыт проведения международных спортивных соревнований.
В пресс-службе правительства сообщили, что в рабочей программе делегации запланирован осмотр основных спортивных сооружений. Также представители региона ознакомятся с Атлетической деревней Универсиады — основным местом размещения спортсменов и организаторов соревнований.
В делегацию вошли инженеры Управления капитального строительства, представители подрядчиков, строящих объекты Универсиады-2019, а также IT-специалисты. Красноярцы планируют перенять опыт по организации работы различных систем.
Кроме того, в командировку поехали руководители министерств и ведомств. Как рассказал Sibnovosti.ru заместитель начальника пресс-службы правительства Никита Палеха, делегацию возглавили премьер-министр Виктор Томенко и глава администрации губернатора Сергей Пономаренко. Глава региона Виктор Толоконский не смог поехать в Казахстан из-за сильной загруженности.
Палеха отметил, что представители ведомств отправились решать рабочие вопросы. Все расходы будут покрыты из командировочных выплат.
Чиновники полетели чартерным самолетом, который был предоставлен предприятием «Норильский Никель». Представитель пресс-службы подчеркнул, что стоимость билетов была снижена вдвое по инициативе компании.
Добавим, в Казахстан также уехали депутаты Законодательного собрания, бизнесмены, представители администрации Красноярска и спортивные функционеры. Делегаты активно делятся фотографиями с Универсиады в социальных сетях.
«Для красноярцев очень важно изучить казахский опыт в проведении студенческих игр, который мы будем использовать в организации Универсиады-2019 на берегах Енисея. Мне удалось уже побывать в Деревне универсиады и на нескольких площадках. Для спортсменов и тренеров созданы великолепные условия для проживания и отдыха. Впечатления очень хорошие, хотя в плане организации есть что подтянуть. Меня поразила позитивная атмосфера и теплое отношение к участникам соревнований в городе Алма-Ата, что и должно быть на студенческих играх», — цитирует депутата ЗС Павла Ростовцева официальный сайт краевого парламента.
Закрытие Всемирной зимней универсиады-2017 состоится 8 февраля. Следующие международные студенческие игры пройдут со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске.
Фото: страница Артема Бадюкова в Instagram
Ни дня без спорта. Сегодня с 6 утра зарядка баскетболом. Играл за сборную делегации Красноярского края против сборной делегации Алма-Аты. В напряженной борьбе мы побелили 43:44! Уххх выходил всего пару раз, а набегался будто часа три играл... надо восстанавливать баскетбольные навыки #ЗОЖ #Бадюков #universiade2017 #Almaty #universiade2019 #БадюковРекомендует