Игравшему за рулем водителю красноярского автобуса выписали штраф

В Красноярске накажут водителя автобуса, игравшего в игры на мобильном телефоне за рулем. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, запись нарушения была сделана в автобусе № 87, который следует по маршруту «Солнечный — Ветлужанка». На кадрах видно, как водитель, находясь за рулем во время движения, двумя руками держит мобильный телефон и нажимает кнопки в приложении, похожем на игру. При этом еще мужчина успевает поддерживать разговор со своим собеседником в кабине.

Водителя вызвали в Госавтоинспекцию, где на него завели дело за нарушение правил, запрещающих использование мобильных телефонов за рулем транспортного средства. За это деяние предусматривается штраф в размере 1500 рублей.

С правонарушителем проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений ПДД. В полиции также отметили, что правонарушителю грозит потеря ежемесячной премии, получаемой за качественное обслуживание пассажиров.