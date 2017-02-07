Канскую фигуру «Гения места» от Василия Слонова испортили вандалы

В сквере напротив библиотеки Канска неизвестные испортили скульптуру «Гений места», которую создал известный художник Василий Слонов. Об этом сообщает издание «Канские ведомости».

Скульптура появилась в парке в конце августа прошлого года. Фигура представляет собой руку с поднятым указательным пальцем. Слонов придумал концепт-объект специально для Канского видеофестиваля.

Накануне, 6 февраля, неизвестные исписали фигуру нецензурными словами. Сегодня ее уже не было на месте.

«Со слов местных жителей — похоже на спланированную операцию. Слишком нарочито он был изгажен. И слишком оперативно он был снесен. И прямо накануне открытия библиотеки напротив объекта. И на фоне оброненной главой фразы о том, что объект не понравился одному иерарху церкви», — написал Слонов на своей странице в Facebook.

Позже художник пояснил «Проспекту Мира», что памятник находился на балансе города и не являлся самовольно установленным. Не исключено, что Слонов напишет заявление в полицию.

Фото: пресс-служба Канского видеофестиваля