7 февраля
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
58.71
 
€ 63.16
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярском крае под конец зимы открылись три ледовых переправы

Главная Общество
Красноярск
13:48 7 Февраля 2017
река, край, мчс, спасатели, переправы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю сообщает об открытии трех ледовых переправ. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В Курагинском районе открыты две переправы через реку Казыр: в районе деревни Гуляевка и в селе Бугуак. Грузоподъемность на этих переправах для автотранспорта — 15 тонн. Кроме того, в Шушенском районе открыта одна пешеходная переправа на Саяно-Шушенском водохранилище.

МЧС настоятельно рекомендует автолюбителям соблюдать требования знаков при переправе через акваторию реки во избежание провала автотранспорта. Кроме того, спасатели напоминают, что не следует выходить на лед в тех местах, где это запрещено.

Добавим, всего на сегодняшний день допущено к эксплуатации 125 ледовых переправ.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Кразовцы помогают раскрывать преступления и сохранять порядок в Советском районе

Кразовцы помогают раскрывать преступления и сохранять порядок в Советском районе

7 Февраля 2017 г.
Дружинники РУСАЛа получили награды за сохранение порядка и безопасности в Советском районе
Новости Красноярска: «Красноярский хлеб» погасил все долги перед своими работниками

«Красноярский хлеб» погасил все долги перед своими работниками

7 Февраля 2017 г.
Сумма долгов составляла 22 млн рублей
Новости Красноярска: Жители Березовки могут лишиться земель из-за «соседства» с кладбищем

Жители Березовки могут лишиться земель из-за «соседства» с кладбищем

7 Февраля 2017 г.
Захоронения рядом с садовыми участками признаны нарушением
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли более 4 тонн опасных овощей

В Красноярском крае нашли более 4 тонн опасных овощей

7 Февраля 2017 г.
С производителей собирали штрафы в размере 1,3 млн рублей
Новости Красноярска: На проспекте Мира могут расширить парковки и ограничить скорость

На проспекте Мира могут расширить парковки и ограничить скорость

7 Февраля 2017 г.
Улицу предлагают сделать удобной для пешеходов
Новости Красноярска: Под Красноярском остановили лихача, незаконно перевозившего детей-спортсменов

Под Красноярском остановили лихача, незаконно перевозившего детей-спортсменов

7 Февраля 2017 г.
Водителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

4 Февраля 2017 г.
На странице погибшего появилось сообщение: «Молодец, прошел игру до конца»
Новости Красноярска: Первый в Красноярске гипермаркет «Магнит» прекращает свою работу

Первый в Красноярске гипермаркет «Магнит» прекращает свою работу

3 Февраля 2017 г.
Магазин закроется 13 февраля
Новости Красноярска: Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

4 Февраля 2017 г.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 февраля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.