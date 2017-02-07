В Красноярском крае под конец зимы открылись три ледовых переправы

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю сообщает об открытии трех ледовых переправ. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В Курагинском районе открыты две переправы через реку Казыр: в районе деревни Гуляевка и в селе Бугуак. Грузоподъемность на этих переправах для автотранспорта — 15 тонн. Кроме того, в Шушенском районе открыта одна пешеходная переправа на Саяно-Шушенском водохранилище.

МЧС настоятельно рекомендует автолюбителям соблюдать требования знаков при переправе через акваторию реки во избежание провала автотранспорта. Кроме того, спасатели напоминают, что не следует выходить на лед в тех местах, где это запрещено.

Добавим, всего на сегодняшний день допущено к эксплуатации 125 ледовых переправ.