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Кразовцы помогают раскрывать преступления и сохранять порядок в Советском районе

Главная Общество
Красноярск
13:09 7 Февраля 2017
дружинники, сотрудники, награды и премии, металлургия
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Дружинники РУСАЛа получили награды за сохранение порядка и безопасности в Советском районе.

Работникам КрАЗа, которые ежедневно патрулируют улицы Советского района в составе ДНД «Металлург», вручены благодарственные письма от администрации Советского района и полиции города. По итогам работы в 2016 году, 27 дружинников-металлургов были поощрены за проявленную гражданскую сознательность, добросовестное отношение к делу защиты правопорядка и общественной безопасности.

– Благодаря вам все массовые мероприятия проходят без происшествий, в безопасности и на хорошем позитивном уровне. Вы вносите большой и неоценимый вклад в поддержку общественного порядка на территории Советского района, – сказала во время церемонии награждения Елена Ланина, заместитель руководителя администрации Советского района.

ДНД «Металлург» работает с июня 2015 года. Дружинники КрАЗа патрулируют улицы вместе с сотрудниками отделов полиции № 5 и 11 и с нарядами полка ППСП МУ МВД России «Красноярское». Каждое дежурство начинается в 18 часов и длится четыре часа.

В 2016 году металлурги вместе с полицейскими патрулировали Советский район 271 раз. При содействии кразовцев выявлено 510 административных правонарушений, раскрыто 17 преступлений и вынесено штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Дружина «Металлург» - это ответственные и занимающие активную гражданскую позицию кразовцы. Добровольцы проходят инструктажи и лекции, изучают историю ДНД, занимаются спортом. А с прошлого года дружинники-кразовцы, как сотрудники экологически ответственной компании, выявляют и нарушения природоохранного законодательства.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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