«Красноярский хлеб» погасил все долги перед своими работниками

Завод «Красноярский хлеб» полностью погасил крупную задолженность перед своими работниками по зарплатам. В общей сложности было выплачено 22 млн рублей.

Напомним, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил ликвидировать задолженность еще в январе. Люди не получали денег по несколько месяцев, а история с задержками тянулись еще с 2014 года.

В июне прошлого года был опубликован рейтинг компаний с самыми крупными долгами. Тогда «Красноярский хлеб» оказался на втором месте. За это директору хлебозавода приходили большие штрафы, а в прокуратуру продолжали поступать массовые жалобы от работников.

ОАО «Красноярский хлеб» ведет свою историю с основания старейшего красноярского хлебозавода в 1935 году, который после стал основным заводом предприятия. Сегодня компания является крупнейшим хлебопекарным предприятием в регионе.