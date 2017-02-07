Жители Березовки могут лишиться земель из-за «соседства» с кладбищем

После сообщений СМИ прокуратура проверила кладбище в Березовском районе. Границы погоста стали постепенно приближаться к деревенским огородам и садовым участкам. Это является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сотрудники ведомства определили, что на расстоянии менее 100 метров от кладбищ расположены садовые участки Березовки, а также земли сельскохозяйственного назначения.

«Территория кладбища п. Березовский не спланирована, не благоустроена, транспортные коридоры не предусмотрены, проект устройства кладбища отсутствует, что не позволяет оценить наличие водоупорного слоя, систему дренажа, обваловку территории, планировочное решение зоны захоронения», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки на главу Маганского сельсовета было заведено дело об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос «о переводе земельного участка для размещения кладбища из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов».