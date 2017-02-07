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В Красноярском крае нашли более 4 тонн опасных овощей

Главная Общество
Красноярск
10:37 7 Февраля 2017
в красноярском крае, штрафы, общество, продукты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае забраковали 4,4 тонны опасных для здоровья овощей. Проведенный анализ овощной продукции показал наличие нитратов, что не соответствует требованиям безопасности. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Так, нарушения нашли у следующих поставщиков: «Агропромышленный Холдинг «Огород» (Березовский район), «Дары Малиновки» (Сухобузимский район), «Искра» (г. Зеленогорск), «Сатурн» (Алтайский край), «Сибагрохолдинг» (Омская область).

«Установлены факты неудовлетворительного состояния санитарно-бытовых и вспомогательных помещений, содержания территории, а также выявлены нарушения правил личной гигиены и соблюдения дезинфекционного режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, компании-нарушители продавали овощи без документов и маркировки. На некоторых овощах были заметны признаки порчи. Употреблять такие продукты в пищу может быть опасно для здоровья.

В ведомстве отметили, что в 2016 году с нарушителей собрали штрафов на сумму 1,2 млн рублей.

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