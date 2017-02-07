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На проспекте Мира могут расширить парковки и ограничить скорость

Главная Общество
Красноярск
09:59 7 Февраля 2017
общество, красноярск, улицы, архитектура, предложение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские архитекторы и художники намерены реконструировать проспект Мира с учетом нужд пешеходов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный архитектор Антон Шаталов.

«Идея состоит в том, чтобы перестать рассматривать Мира как транспортную магистраль, а сделать из нее удобную улицу, где пешеход будет чувствовать себя комфортно. Для этого предлагается уменьшить количество полос движения, но увеличить количество парковочных мест. На перекрестках предлагается оставить дополнительные полосы, для поворота налево/направо. Ограничить скорость в 40 км/ч — снизит шум, повысит безопасность», — написал Шаталов.

Также архитектор предложил добавить озеленения, малых архитектурных форм, зонировать тротуары и привести к единообразию окружающее пространство. Кроме того, на пр. Мира должно появиться «интересное функциональное и архитектурное освещение».

Напомним, вопрос реконструкции центральных улиц Красноярска обсуждался на совещании у мэра Эдхама Акбулатова. За ремонт каждой улицы будет отвечать отдельный куратор. Контроль над реконструкцией проспекта Мира возложен на главу Центрального района Дмитрия Дмитриева.

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