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Под Красноярском остановили лихача, незаконно перевозившего детей-спортсменов

Главная Общество
Красноярск
09:45 7 Февраля 2017
перевозки, нарушение, гибдд, штраф, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Автоинспекторы Емельяновского района пресекли незаконную перевозку группы детей, сообщает главное управление МВД России по Красноярскому краю.

В ходе проверки автобуса Ford Transit на федеральной трассе М-53 полицейские выяснили, что 47-летний водитель перевозил детей без согласования с ГИБДД. Автобус с 11 детьми и 2 сопровождающими направлялся из Ермаковского района в Железногорск на спортивные соревнования. Установлено, что водитель при движении неоднократно превышал скорость более чем на 50 км/ч.

Автоинспекторы составили материалы об административных правонарушениях за перевозку детей на автобусе, который не соответствует требованиям ПДД. За правонарушение водителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают организатора несанкционированной перевозки несовершеннолетних. Группа с рейса снята.

В полиции добавили, что во время ожидания другого автобуса начальник Госавтоинспекции Емельяновского района провел детям экскурсию по зданию ОГИБДД и угостил их чаем и сладостями.

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