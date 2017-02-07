Одобрено строительство офисного здания у Центрального рынка

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов одобрил строительство здания по ул. Качинской, 64. На участке земли у Центрального рынка будет располагаться офисное здание. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте администрации города.

Застройщиком стала компания «Юрвис». 3 февраля фирма запросила у мэрии разрешение на отклонение от предельных параметров строительства или реконструкции. Застройщик просил увеличить коэффициент застройки с 0,8 до 0,95 и сократить отступ от красной линии. Мэр ответил на запрос компании, разрешив отклонение от заданных параметров.

Напомним, еще в январе 2017 года «Юрвис» проводил публичные слушания по вопросам застройки территории у Качи. На обсуждениях присутствовал только один человек, который и проголосовал «за» объект. Территория, на которой раньше располагались три нежилых помещения, обошлись владельцу в 8,1 млн рублей. Общая площадь участка составила 381 кв. метр.