В Красноярске кольцо Елены Образцовой продали за 320 тысяч рублей‍

Красноярская бизнес-леди Маргарита Филиппова приобрела на благотворительном аукционе кольцо с редким изумрудом и 36 бриллиантами, которое принадлежало народной артистке СССР Елене Образцовой. Цена покупки составила 320 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.

4 февраля в отеле «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» состоялся первый благотворительный аукцион «Искусство во имя жизни». Участниками аукциона стали бизнесмены, меценаты и благотворители края. Кроме кольца, на торги также были выставлены пригласительные билеты на спектакли фестиваля «Парад звезд в Оперном» и «именное место» на все спектакли нынешнего театрального сезона.

На аукционе выручили более 700 тыс. рублей. Все вырученные средства пойдут на лечение двух детей, которые страдают онкологическими заболеваниями.

В пресс-службе театра также рассказали, что в январе был запущен сбор средств для помощи детям через SMS. Любой желающий может отправить с мобильного телефона слово «бумеранг» или bumerang на короткий номер 7522 и через пробел сумму пожертвования.