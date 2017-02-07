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В Красноярске кольцо Елены Образцовой продали за 320 тысяч рублей‍

Главная Общество
Красноярск
08:30 7 Февраля 2017
общество, культура, аукцион, торги
Источник: Енисей
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Красноярская бизнес-леди Маргарита Филиппова приобрела на благотворительном аукционе кольцо с редким изумрудом и 36 бриллиантами, которое принадлежало народной артистке СССР Елене Образцовой. Цена покупки составила 320 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.

4 февраля в отеле «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» состоялся первый благотворительный аукцион «Искусство во имя жизни». Участниками аукциона стали бизнесмены, меценаты и благотворители края. Кроме кольца, на торги также были выставлены пригласительные билеты на спектакли фестиваля «Парад звезд в Оперном» и «именное место» на все спектакли нынешнего театрального сезона.

В Красноярске кольцо Елены Образцовой продали за 320 тысяч рублей‍

На аукционе выручили более 700 тыс. рублей. Все вырученные средства пойдут на лечение двух детей, которые страдают онкологическими заболеваниями.

В пресс-службе театра также рассказали, что в январе был запущен сбор средств для помощи детям через SMS. Любой желающий может отправить с мобильного телефона слово «бумеранг» или bumerang на короткий номер 7522 и через пробел сумму пожертвования.

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