Суд освободил от ответственности поджигателя администрации в Дудинке

Красноярский краевой суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который поджег здание администрации в Дудинке.

Пожар произошел 29 декабря 2015 года. Пенсионер прошел в здание, разлил в фойе принесенный с собой бензин и поджег его. Пламя распространилось на четырех этажах. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 40 человек. Погибли четыре человека.

В суде уточнили, что подозреваемый «страдал хроническим психическим расстройством на почве недовольства действиями муниципальной власти». Мужчина частично признал вину, заявив, что устроил поджог, но не желал при этом чьей-либо смерти.

Уголовное дело составило 18 томов, в ходе судебного разбирательства было допрошено более 60 потерпевших.

Эксперты пришли к выводу, что пенсионер не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

«Суд признал, что он совершил убийство четырех человек и покушение на убийство 74 человек с особой жестокостью, общеопасным способом, а также уничтожил чужое имущество, находясь в состоянии невменяемости», — рассказали в пресс-службе суда.

В итоге было решено освободить мужчину от ответственности, но направить на принудительное решение. Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде РФ.