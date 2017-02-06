В школах Красноярска стали чаще выбирать курс «Основы православной культуры»

Родителям будущих четвероклассников предстоит выбрать новый предмет для своих детей.

По действующей школьной программе «Основы религиозной культуры и светской этики» изучают в четвертом классе средней школы. При этом школьники и родители имеют право выбрать определенный модуль: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур» или «Основы светской этики».

Ежегодно подавляющее часть красноярских семей отдает предпочтение изучению трех курсов. Среди них основы православной культуры выбирают 19% школьников, мировые религиозные культуры — 24%, основы светской этики — 57%.

«Какой именно курс изучать детям решают родители, зачастую образовательные учреждения ограничиваются только сбором письменных заявлений, даже не рассказывая, что включает в себя программа того или иного модуля. Для исключения формального подхода к организации учебного процесса родителям будет предложено принять участие в школьных и районных мероприятиях, в рамках которых наиболее опытные педагоги расскажут о содержании того или иного курса», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Родительские собрания будут проходить в феврале и марте текущего года. Может измениться и форма преподавания предмета, педагогов ждут встречи с коллегами, в рамках которых учителя поделятся опытом преподавания предмета, представят необычные формы организации занятий.

Приглашение на уроки представителей различных религиозных конфессий возможно только по инициативе самих родителей.

По материалам пресс-службы городской администрации