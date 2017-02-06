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В Красноярске за каждой ремонтируемой улицей закреплен куратор

Главная Общество
Красноярск
17:32 6 Февраля 2017
общество, ремонт, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Каждый объект, который вошел в масштабную ремонтную программу дорог в Красноярске, получил своего куратора. Такое решение было принято в минувшую субботу на совещании у главы города Эдхама Акбулатова.

В частности, ремонт проспекта Мира и улицы Дубровинского будет курировать руководители администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев и руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук,  улицы Партизана Железняка — Владислав Логинов, улицы Лесопильщиков – Владимир Саар.

«Очень важно сделать так, чтобы был проведен не просто банальный ремонт дорожного полотна, нам необходимо добиться  комплексного преобразования улиц, как элементов городской среды», — подчеркнул глава города.

Участники совещания обсудили проекты ремонтных работ на проспекте Мира и ул. Дубровинского. С основным докладом выступил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков. 

На Мира планируется заменить дорожное полотно, бортовой камень, обустроить пешеходные тротуары, перенести кабели инженерных сетей под землю, сменить ограждения, выполнить благоустройство. 

Эдхам Акбулатов отметил, что к работе необходимо привлекать бизнес-сообщество Красноярска.

«Необходимо, чтобы к работе по наведению порядка присоединялись владельцы магазинов, расположенных на первых этажах зданий, собственники офисов».

В ходе совещания также обсуждались вопросы сокращения парковочных мест, в частности, на левобережной набережной реки Енисей, замены временных сооружений, которые уже не соответствуют требованиям горожан.

По материалам пресс-службы городской администрации

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