13 стихийных свалок ликвидировали за месяц в Центральном районе Красноярска

За прошедший месяц в Центральном районе города Красноярска ликвидировано 13 стихийных свалок, рассказали в пресс-службе районной администрации.

Большая часть твердых бытовых отходов находилась в частном секторе микрорайона Покровский.

Меньше свалок образуется на пересечении улиц Авиационная и Чернышевского, а также на улице Степана Разина. В начале 2015 года там появилось видеонаблюдение и установлены запрещающие знаки. После этого специалисты районной администрации также установили камеры на пересечении улиц Загородной и Диксона.

«Работы по очистке улиц от мусора будут продолжаться. Для нас очень важна гражданская активность жителей Центрального района. Важно, чтобы горожане не просто помогали нам выявлять стихийные свалки, но и содействовали в поиске нарушителей. Передать информацию нашим специалистам можно по телефонам: 227-92-03 и 212-04-21», — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.

Согласно статье 8.2. КоАП РФ, выброс отходов в неположенном месте влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По материалам пресс-службы городской администрации