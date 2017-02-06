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Красноярский депутат Госдумы предложил ликвидировать фонд капремонта

Главная Общество
Красноярск
15:29 6 Февраля 2017
общество, депутаты, капремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров выступил с предложением упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Заявление он сделал по итогам рабочей поездки в Железногорск.

По словам парламентария, организация за три года своей деятельности не смогла наладить эффективную работу; планы по капитальному ремонту в крае не выполняются даже на треть.

«В ноябре прошлого года краевой Фонд капремонта «скинул» полномочия технического заказчика на администрацию города Железногорска. В связи с этим встает вопрос о целесообразности существования такой структуры, как Фонд капитального ремонта», — прокомментировал Сергей Натаров.

В декабре прошлого года стало известно, что взносы красноярцев на капремонт будут повышать ежегодно. Правительство Красноярского края приняло решение повысить минимальный размер взноса на капремонт жилых домов на 4%. В пятиэтажном доме, расположенном в центральной части региона, размер взноса в 2016 году составлял 6,60 руб./кв. м. В 2017 году будет составлять 6,90 руб./ кв. м, в 2018 — 7,20 руб./кв. м и 7,50 руб./кв. м — в 2019 году.

Ранее министр строительства и ЖКХ Николай Глушков озвучил информацию о том, что нынешний тариф — 6,6 рублей за кв. метр составляет лишь 50% от потребности финансирования программы на 30 лет вперед.

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