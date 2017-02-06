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Итоги аукциона по освещению трассы до «Емельяново» будут отменены

Главная Общество
Красноярск
15:55 6 Февраля 2017
красноярск, торги, аукцион, общество, аэропорт, емельяново, уфас
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские антимонопольщики потребовали отменить результаты торгов по освещению трассы до аэропорта «Емельяново». Решение принято после перепроверки заявок от участников аукциона, сообщили в УФАС.

Напомним, в конце января в Красноярске выбрали подрядчика, который выполнит работы по установке искусственного электроосвещения до «Емельяново». Компания «НБС-Сибирь» выиграла тендер, снизив стоимость на 3 млн рублей. Максимальная цена контракта составляла 190,5 млн рублей, но по итогам рассмотрения заявок стоимость работ снизилась до 187 млн рублей.

Перед объявлением результатов конкурса в адрес УФАС поступила жалоба от одного из участников — ООО «СПБ «СоюзСтрой». Компания заявила, что ее неправомерно отстранили от торгов, признав первую часть заявки неверной.

В ходе проверки апелляция бизнесменов была отклонена. Однако УФАС нашел другие нарушения в процедуре торгов. Так, заказчик работ предъявил слишком высокие требования, которые при практической реализации оказались бы невыполнимы. Это является нарушением законодательства о контрактной системе, подчеркнули в ведомстве.

В итоге представители УФАС потребовали отменить результаты конкурса. Дата нового аукциона пока неизвестна.

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