Родителей запугивают сообщениями о смертельной детской игре

Родители школьников активно распространяют в соцсетях вирусное сообщение об опасной детской игре «Беги или умри» . Суть игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся автомобилем.

Текст сообщения следующий: «Внимание, родители и водители! Сейчас среди детей очень модной стала игра „Беги или умри!“ Эта игра популярна по всей России. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными, когда видят детей у дороги».

В ГИБДД отмечают, что пока нет информации о том, что дети действительно увлекаются такой игрой. Родителям вне зависимости от того, получали они такие сообщения или нет, нужно рассказывать ребенку о правилах дорожного движения и поведения на дороге. В полиции отмечают, что дети-пешеходы всегда в группе риска — они перебегают дорогу в неположенных местах и без игр.

Начальник Госавтоинспекции Красноярска Алексея Коваленко направил видеообращение в школы с призывом соблюдать осторожности при переходе проезжей части. Поводом для этого стала гибель в дорожно-транспортном происшествии 15-летней школьницы, которая произошла неделю назад в Центральном районе города. Девочка вышла на дорогу, когда зеленый сигнал светофора переключался на красный. Водитель автомобиля, двигаясь на высокой скорости, не среагировал на появление пешехода и не смог избежать наезда.