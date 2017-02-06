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Красноярск
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Родителей запугивают сообщениями о смертельной детской игре

Главная Общество
Красноярск
15:24 6 Февраля 2017
игры, безопасность, общество, происшествия, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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Родители школьников активно распространяют в соцсетях вирусное сообщение об опасной детской игре «Беги или умри» . Суть игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся автомобилем.

Текст сообщения следующий: «Внимание, родители и водители! Сейчас среди детей очень модной стала игра „Беги или умри!“ Эта игра популярна по всей России. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными, когда видят детей у дороги».

В ГИБДД отмечают, что пока нет информации о том, что дети действительно увлекаются такой игрой. Родителям вне зависимости от того, получали они такие сообщения или нет, нужно рассказывать ребенку о правилах дорожного движения и поведения на дороге. В полиции отмечают, что дети-пешеходы всегда в группе риска — они перебегают дорогу в неположенных местах и без игр.

Начальник Госавтоинспекции Красноярска Алексея Коваленко направил видеообращение в школы с призывом соблюдать осторожности при переходе проезжей части. Поводом для этого стала гибель в дорожно-транспортном происшествии 15-летней школьницы, которая произошла неделю назад в Центральном районе города. Девочка вышла на дорогу, когда зеленый сигнал светофора переключался на красный. Водитель автомобиля, двигаясь на высокой скорости, не среагировал на появление пешехода и не смог избежать наезда.

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