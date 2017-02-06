На центральной набережной Енисея предложили обустроить каток и бассейн

Представители администрации Красноярска, архитекторы и проектировщики предложили создать в протоке Енисея каток и бассейн с системой самоочистки, как в Лондоне и в Москве. С такими предложениями на публичных слушаниях в «Доме кино» выступил архитектор Алексей Микота.

«Набережная — это место диалога между жителями и природой Красноярска. Важно понять, какую инфраструктуру хотят видеть красноярцы на берегу Енисея. Нельзя забывать, что у нас много молодежи, интересы которой также хотелось бы учесть при создании проекта», — рассказывает архитектор.

Представители «Центра спортивных сооружений» не отказались от идеи оформить все объекты на набережной в едином архитектурном стиле. Ларьки, биотуалеты и места для отдыха планируется «обшить» деревом.

Прежним осталось и предложение убрать с набережной парковки для автомобилей. Где именно горожане будут оставлять свои машины, пока неизвестно. Этот вопрос вынесли на следующие публичные слушания.

Также предполагается, что на территории набережной появятся пешеходная зона, дорожки для велосипедистов, новое освещение и малые архитектурные формы.

Фото: пресс-служба МАУ «Центр спортивных клубов»