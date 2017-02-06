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На красноярских «Столбах» маралы вышли к туристам

Главная Общество
Красноярск
14:53 6 Февраля 2017
общество, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Маралы все чаще стали выходить в туристический район красноярских Столбов. Животных можно увидеть вдоль Лалетинской дороги.

В пресс-службе заповедника отмечают, что снежный покров вынуждает копытных покидать горно-таежную зону и выходить на открытые малоснежные участки горных склонов.

«Нет сомнений, что маралы, живущие подолгу на одной территории, хорошо знают эти места как стации «перезимовки» и пользуются ими в тяжелые многоснежные зимы. Наиболее часто маралы держатся группами: можно увидеть самок с телятами и отдельно пасущихся самцов. В нашем заповеднике копытные привыкли к людям и не испытывают страха, зачастую даже «позируют». Утром, в хорошую ясную погоду, посетители могут любоваться и фотографировать оленей прямо с дороги», — отметили в заповеднике.

Марал — самый крупный подвид благородного оленя и один из самых распространенных видов в заповеднике «Столбы». В середине 1970-х годов численность этих оленей достигала 340-500 животных, и тогда нехватка зимних угодий приводила к скученности животных и деградации пастбищ. После заселения волком таежных биотопов популяция маралов уменьшилась до 100-120 особей.

Ранее сообщалось, что администрация красноярского заповедника полностью закрывает Калтатский район для посещений туристов, чтобы защитить популяцию диких животных. Там перестали отмечаться следы диких зверей, в частности, полностью ушла кабарга

Фото Алексея Кондратьева и Владимира Кондрашова zapovednik-stolby.ru

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