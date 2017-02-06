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Красноярец прослушал одну и ту же песню 483 раза подряд

Главная Общество
Красноярск
14:12 6 Февраля 2017
музыка, красноярск, песни, рекорд, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Красноярска прослушал одну и ту же песню 483 раза подряд. Этот результат стал лучшим в городе, сообщают разработчики сервиса «Яндекс. Музыка».

Исследователи портала посчитали, какие композиции больше всего интересовали красноярцев в январе. Лидер рейтинга без остановки слушал песню группы «Банд'Эрос» «Жизни не жалко». Второе место занял меломан, 305 раз прослушавший трек «Pray to God» (Calvin Harris feat. HAIM). Третьим стал красноярец с песней «Eroina» («Sub Pielea Mea»), которую он прослушал на повторе 302 раза кряду.

Лидером по России стал житель Москвы, который слушал песню «В Питере — пить» группы «Ленинград». Аналитики зафиксировали 1186 прослушиваний трека подряд.

Добавим, личной информации о «рекордсменах» в «Яндекс. Музыке» не раскрывают.

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