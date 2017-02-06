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Состояние школьных автобусов в Красноярском крае возмутило активистов

Главная Общество
Красноярск
12:33 6 Февраля 2017
автобусы, общество, дети, в красноярском крае, школа, активисты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Активисты Общественного народного фронта (ОНФ) раскритиковали состояние школьных автобусов в Красноярском крае. По мнению общественников, ситуация в сфере оценивается как критическая и требует безотлагательного решения.

Как сообщают активисты со ссылкой на данные регионального министерства образования, в новом учебном году на линиях работают 736 школьных автобусов. Ежедневно свыше 21 тыс. детей посещают школу благодаря работе транспорта. При этом 64% автобусов нуждаются в замене, поскольку срок их эксплуатации превышает 10 лет.

По словам общественников, проблема заключается в том, что из-за дефицита бюджета масштабное обновление автобусного парка невозможно. Если списать все старые автобусы, то около 10 тыс. детей не смогут посещать школу.

Активисты предложили пересмотреть требования, исходя из технического состояния конкретного автобуса, а не срока эксплуатации. Вместе с этим представители ОНФ требуют продолжить финансирование программы «Школьный автобус», которая предусматривает обновление автопарка.

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