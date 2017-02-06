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Жительница Ачинска засудила мужа за угрозу отрезать уши

Главная Общество
Красноярск
11:04 6 Февраля 2017
компенсация, деньги, общество, суд, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жительница Ачинска подала в суд на бывшего супруга за угрозы убийством. Женщина смогла отсудить 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Материалы гражданского дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Так, еще в марте 2006 года бывшего мужа истицы отправили под суд за неоднократные избиения и угрозы в адрес своей супруги. Судья назначил ему наказание в виде 2,5 лет тюрьмы. Но мужчину отпустили по амнистии, объявленной в честь 70-летия Победы.

Тогда женщина подала в суд о взыскании с бывшего мужа компенсации. Она заявила, что мужчина бил ее, а также присылал угрозы на электронный адрес.

«В одном случае мужчина уронил потерпевшую на крыльцо подъезда, затем, схватив ее за капюшон куртки, стал тащить волоком в свой автомобиль, в другой раз - за волосы затащил в комнату ее квартиры и связал руки», — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина неоднократно грозился «искалечить истицу, отрезать ей уши и убить».

В результате суд постановил взыскать с виновника 50 тыс. рублей. В апелляционной жалобе ответчик попытался обжаловать решение, но суд оставил первоначальный вердикт в силе.

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