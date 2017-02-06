В конце недели в Красноярске потеплеет до -1°C

Теплая погода вернется в Красноярск ближе к выходным. Начало недели будет умеренно холодным.

По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 6 февраля, температура воздуха опустится до -13°C днем и до -15°C вечером. В первой половине дня синоптики обещают небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 3 м/с.

В ночь на вторник, 7 февраля, в городе похолодает до -20°C. Днем в городе снова установится умеренная февральская погода. Столбики термометров будут держаться на отметке -9...-11°C. Ветер слабый, до 2 м/с.

В среду, 8 февраля, в Красноярске заметно потеплеет. Утром температура воздуха опустится до -8 °C, днем и вечером — до -3 °C. Осадков в этот день не ожидается.

Добавим, что резкое потепление до -1°C метеорологи прогнозируют только в конце недели. Такая погода продержится в Красноярске недолго — до 12 февраля. Затем в городе снова похолодает до -13...-16°C.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.