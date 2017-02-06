6 февраля
Красноярск
погода -13 °C
курсы валют
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В конце недели в Красноярске потеплеет до -1°C

Главная Общество
Красноярск
08:50 6 Февраля 2017
зима, красноярск, погода, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Теплая погода вернется в Красноярск ближе к выходным. Начало недели будет умеренно холодным.

По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 6 февраля, температура воздуха опустится до -13°C днем и до -15°C вечером. В первой половине дня синоптики обещают небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 3 м/с.

В ночь на вторник, 7 февраля, в городе похолодает до -20°C. Днем в городе снова установится умеренная февральская погода. Столбики термометров будут держаться на отметке -9...-11°C. Ветер слабый, до 2 м/с.

В среду, 8 февраля, в Красноярске заметно потеплеет. Утром температура воздуха опустится до -8 °C, днем и вечером — до -3 °C. Осадков в этот день не ожидается.

Добавим, что резкое потепление до -1°C метеорологи прогнозируют только в конце недели. Такая погода продержится в Красноярске недолго — до 12 февраля. Затем в городе снова похолодает до -13...-16°C.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

5 Февраля 2017 г.
На строительство парковки потратили более 20 млн рублей
Новости Красноярска: Студентке грозит уголовное наказание за ошибочный перевод от Пенсионного фонда

Студентке грозит уголовное наказание за ошибочный перевод от Пенсионного фонда

5 Февраля 2017 г.
Причиной ошибки стал сбой в программе
Новости Красноярска: В Красноярском крае увеличились размеры пособий по материнству и детству

В Красноярском крае увеличились размеры пособий по материнству и детству

5 Февраля 2017 г.
Единовременная выплата при рождении ребенка увеличилась до 19 620 руб.
Новости Красноярска: Зоозащитников призвали контролировать отлов собак в Красноярске

Зоозащитников призвали контролировать отлов собак в Красноярске

3 Февраля 2017 г.
Сотрудники департамента горхозяйства Красноярска провели открытую встречу с представителями организаций, которые имеют отношение к работе с бездомными животными. Ранее сообщалось, что торги на отлов, передержку и ветеринарное обслуживание животных выиграл региональный фонд «Белка ...
Новости Красноярска: С красноярских улиц увозят автомобили с рекламой «сомнительных» услуг

С красноярских улиц увозят автомобили с рекламой «сомнительных» услуг

3 Февраля 2017 г.
Автомобили стояли на оживленных перекрестках
Новости Красноярска: В Красноярске продолжают реализовывать проекты развития застроенных территорий

В Красноярске продолжают реализовывать проекты развития застроенных территорий

3 Февраля 2017 г.
Работы на ул. Партизана Железнzка ведет компания «Готика»
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге

Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге

3 Февраля 2017 г.
Девушку ищут уже около недели
Новости Красноярска: Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

4 Февраля 2017 г.
На странице погибшего появилось сообщение: «Молодец, прошел игру до конца»
Новости Красноярска: Первый в Красноярске гипермаркет «Магнит» прекращает свою работу

Первый в Красноярске гипермаркет «Магнит» прекращает свою работу

3 Февраля 2017 г.
Магазин закроется 13 февраля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.