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Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

Главная Общество
Красноярск
11:51 5 Февраля 2017
благоустройство, город, парковка, общество
Источник: Афонтово
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Проект частной платной парковки у Коммунального моста в Красноярске провалился: собственник участка планирует использовать пространство с другой целью. Сейчас парковаться на участке можно бесплатно, въезд автомобилей не фиксируют.

Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

Представители собственника участка — компании «Красцветмет» — признаются, что стоянка оказалась убыточной. Ранее предполагалось, что парковка будет работать в круглосуточном режиме, вводились и абонементы: цена месячного составляла 2500 рублей, годового — 18 тысяч рублей. Сотрудник КПП должны были фиксировать время парковки, записывать номер, принимать оплату и выдавать кассовый чек.

На строительство парковки компания потратила более 20 млн рублей. В «Красцветмете»  сообщают, что пока не решили, что делать с площадкой. В планах — сделать место для отдыха горожан. На общественных слушаниях по развитию набережной архитекторы предлагали перенести перехватывающую парковку с набережной возле Речного вокзала на пустующую и «непродуманную» платную парковку у Коммунального моста.

Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам
Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам
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