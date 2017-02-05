В Красноярском крае увеличились размеры пособий по материнству и детству

С 1 февраля в России на 5,4 % повышены пособия в связи с материнством. Изменения затронули 4 вида пособий, рассказал заместитель управляющего Красноярским региональным отделением Фонда соцстрахования РФ Олег Щербо.

Единовременная выплата за постановку на учет по беременности в ранние сроки (до 12 недель) выросла с 698 руб. до 735 руб. с учетом районного коэффициента. Эти деньги выплачиваются одновременно с пособием по беременности и родам.

Единовременная выплата при рождении ребенка увеличилась с 18 615 руб. до 19 620 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет рассчитывается как 40% среднего заработка женщины. Минимальный размер пособия увеличился с 3490 руб. до 3678 руб. за первого ребенка и с 6980 руб. до 7357 руб. за второго и последующих детей. Максимальный уровень ежемесячных выплат составляет 23 120 рублей (если «белая» зарплата в день составляет не менее 1901 рубля).

Также выросло максимальное пособие по беременности и родам: с 248 тыс. до 266 тыс. в год. Выплата рассчитывается в размере среднего заработка женщины за последние два года.

Дополнительную информацию о начислении и получении материнских пособий можно получить на сайте r24.fss.ru