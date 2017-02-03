4 февраля
Красноярск
погода -15 °C
курсы валют
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Зоозащитников призвали контролировать отлов собак в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
18:06 3 Февраля 2017
общество, происшествия, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сотрудники департамента горхозяйства Красноярска провели открытую встречу с представителями организаций, которые имеют отношение к работе с бездомными животными.

Ранее сообщалось, что торги на отлов, передержку и ветеринарное обслуживание животных выиграл региональный фонд «Белка и Стрелка». Эта организация предложила исполнить муниципальный контракт за 1,4 млн рублей. Контракт должен быть подписан 6 февраля.

Чиновники предложили подрядчику представить планы своей работы общественникам и призвали все стороны процесса определить регламент взаимодействия.

Сотрудникам фонда будут передаваться заявки от красноярцев. Подрядчик, в свою очередь, должен будет предупредить жителей о возможном отлове собак, выехать на место, отловить животных и перевезти их в пункт передержки. Если ветеринар установит признаки агрессивного поведения или серьезных заболеваний — животное подвергнется эвтаназии. Если нет – будет проведена процедура стерилизации, и после передержки животное будет передано сотрудникам благотворительных организаций или отпущено на волю.

«Мы учли опыт работы с предыдущим подрядчиком и, подчеркиваю, с нашей стороны будет осуществляться особый, жёсткий контроль за исполнением заказов. Напоминаю, вся работа осуществляется по заявкам жителей города. Никакого плана, а именно: сколько должно быть отловлено животных, обследовано, вылечено, стерилизовано,  подвергнуто эвтаназии, нет. Оплата будет производиться только по факту выполненных действий. Все расходы должны быть прозрачны и понятны», — прокомментировал начальник отдела управления, подготовки и учета объектов внешнего благоустройства департамента городского хозяйства Александр Михайлов.

В соответствии с регламентом, подрядчик не получит денег за исполнение заявок от красноярцев, если отчеты о его работе не будут подтверждены фотоматериалами и подписями представителей общественных организаций.

По материалам пресс-службы городской администрации

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: С красноярских улиц увозят автомобили с рекламой «сомнительных» услуг

С красноярских улиц увозят автомобили с рекламой «сомнительных» услуг

3 Февраля 2017 г.
Автомобили стояли на оживленных перекрестках
Новости Красноярска: В Красноярске продолжают реализовывать проекты развития застроенных территорий

В Красноярске продолжают реализовывать проекты развития застроенных территорий

3 Февраля 2017 г.
Работы на ул. Партизана Железнzка ведет компания «Готика»
Новости Красноярска: Больному гепатитом красноярцу пересадили донорскую печень

Больному гепатитом красноярцу пересадили донорскую печень

3 Февраля 2017 г.
Пациент уже готовится к выписке
Новости Красноярска: Закупки колясок для красноярских инвалидов не устроили Счетную палату

Закупки колясок для красноярских инвалидов не устроили Счетную палату

3 Февраля 2017 г.
Выяснилось, что импортные коляски дешевле отечественных
Новости Красноярска: Проект строительства кладбища под Красноярском доработают

Проект строительства кладбища под Красноярском доработают

3 Февраля 2017 г.
Против действующего проекта высказались 43 человека из 50
Новости Красноярска: Полицейские из Бородино получили подарки за отказ от взятки

Полицейские из Бородино получили подарки за отказ от взятки

3 Февраля 2017 г.
Ценные подарки вручил лично начальник ГУ МВД по Красноярскому краю
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

30 Января 2017 г.
По данным очевидцев, девочка скончалась в больнице
Новости Красноярска: В Красноярске подросток на глазах прохожих выпрыгнул с седьмого этажа

В Красноярске подросток на глазах прохожих выпрыгнул с седьмого этажа

2 Февраля 2017 г.
Сейчас школьник в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении БСМП
Новости Красноярска: Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

30 Января 2017 г.
Часть моста закроют для проезда автомобилистов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.