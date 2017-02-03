Зоозащитников призвали контролировать отлов собак в Красноярске

Сотрудники департамента горхозяйства Красноярска провели открытую встречу с представителями организаций, которые имеют отношение к работе с бездомными животными.

Ранее сообщалось, что торги на отлов, передержку и ветеринарное обслуживание животных выиграл региональный фонд «Белка и Стрелка». Эта организация предложила исполнить муниципальный контракт за 1,4 млн рублей. Контракт должен быть подписан 6 февраля.

Чиновники предложили подрядчику представить планы своей работы общественникам и призвали все стороны процесса определить регламент взаимодействия.

Сотрудникам фонда будут передаваться заявки от красноярцев. Подрядчик, в свою очередь, должен будет предупредить жителей о возможном отлове собак, выехать на место, отловить животных и перевезти их в пункт передержки. Если ветеринар установит признаки агрессивного поведения или серьезных заболеваний — животное подвергнется эвтаназии. Если нет – будет проведена процедура стерилизации, и после передержки животное будет передано сотрудникам благотворительных организаций или отпущено на волю.

«Мы учли опыт работы с предыдущим подрядчиком и, подчеркиваю, с нашей стороны будет осуществляться особый, жёсткий контроль за исполнением заказов. Напоминаю, вся работа осуществляется по заявкам жителей города. Никакого плана, а именно: сколько должно быть отловлено животных, обследовано, вылечено, стерилизовано, подвергнуто эвтаназии, нет. Оплата будет производиться только по факту выполненных действий. Все расходы должны быть прозрачны и понятны», — прокомментировал начальник отдела управления, подготовки и учета объектов внешнего благоустройства департамента городского хозяйства Александр Михайлов.

В соответствии с регламентом, подрядчик не получит денег за исполнение заявок от красноярцев, если отчеты о его работе не будут подтверждены фотоматериалами и подписями представителей общественных организаций.

По материалам пресс-службы городской администрации