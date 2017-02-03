С красноярских улиц увозят автомобили с рекламой «сомнительных» услуг

Шесть рекламомобилей были эвакуированы на специальную стоянку в Советском районе Красноярска. Процесс масштабной очистки от несанкционированной рекламы продолжается, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Автомобили стояли на оживленных перекрестках или в местах большого скопления людей: у ТРЦ «Планета», на ул. Молокова, Октябрьской. Баннеры на машинах рекламировали «сомнительные услуги»: мужские клубы и массажные салоны. Владельцы ликвидированных автомобилей были заранее предупреждены о проверке, однако к назначенному сроку не убрали машины добровольно. Теперь автомобили помещены на специальную площадку.

Теперь «выдача имущества будет осуществляться после подтверждения прав собственности на него и оплаты услуг по демонтажу и хранению на спецплощадке», отметили в администрации.

«Наш район не должен превращаться в одну сплошную доску объявлений мужских клубов, посуточных квартир, массажных салонов и прочей информации сомнительного толка. Добавлю, что мы приложим все усилия для того, чтобы искоренить проблему несанкционированной рекламы в Советском районе и направить её в законное русло», — рассказал руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

Ранее от незаконных объявлений зачистили остановки и столбы района, предав огню 40 кубометров бумаги.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска