В Красноярске продолжают реализовывать проекты развития застроенных территорий

На ул. Партизана Железняка в Красноярске продолжают сносить аварийные дома в рамках проекта развития застроенных территорий. Расселены жильцы из пяти домов, в жилом доме №8 проживают несколько семей, которые не согласны с условиями инвестора.

Сегодня глава города проинспектировал ход работ на объекте.

«Люди не согласны с предложенными им условиями, они имеют полное право потребовать разрешить этот спор в суде. Рассчитываю, что в середине второго квартала этого года все решения состоятся, граждане получат свои деньги и смогут переехать», — прокомментировал ситуацию Эдхам Акбулатов.

Работы на ул. Партизана Железняка ведет компания «Готика».

«Планируется построить многоэтажный жилой дом переменной этажности — от 10 до 21 этажа, жилая площадь будет составлять порядка 22 тысяч квадратных метров — это 330 квартир. При строительстве дома предусмотрена подземная парковка на 360 мест», — рассказала начальник мастерской градостроительного проектирования Людмила Устинова.

Отметим, в Красноярске между властями и застройщиками заключены 10 соглашений, в рамках которых ведется работа по реновации застроенных территорий.

Глава города Красноярска дал ряд поручений департаменту градостроительства и руководителям районных администраций. К концу марта 2017 года должен быть подготовлен график приобретения инвесторами квартир, с учетом интересов жильцов, которые будут переселены из ветхих и аварийных домов. Также руководителям администраций районов необходимо взять под контроль работу по комплексному преобразованию городской среды.

Добавим, в 2017 году еще 16 площадок планируется выставить на торги в рамках проектов развития застроенных территорий.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска