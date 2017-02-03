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Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда

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Красноярск
15:11 3 Февраля 2017
гэс, экспертиза, работа, труд
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Эксперты аккредитованной испытательной лаборатории ООО «Аспект» (г. Красноярск) совместно c представителями работодателя ПАО «Богучанская ГЭС», в том числе специалистов по охране труда и представителем первичной профсоюзной организации в 2016 году провели специальную оценку условий труда (СУОТ) на 265 рабочих местах. Проведенные единовременные измерения и лабораторные исследования подтвердили: условия труда полностью соответствуют требованиям федеральных законов, на многих рабочих местах вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, влияющих на здоровье работников, нет. Результаты оценки зафиксированы в составленном по итогам СУОТ «Перечне рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда» и опубликованы на официальном сайте ПАО «Богучанская ГЭС». В течение года в трудовые договора работников внесены изменения – предоставлена вся необходимая информация об условиях труда на конкретном рабочем месте и предусмотренных в каждом отдельном случае гарантиях и компенсациях.

Специальная оценка условий труда - единый комплекс мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения фактических значений от установленных нормативов и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. По результатам проведения СУОТ устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.

Предаттестационная, предэкзаменационная подготовка, а также тестирование руководителей и специалистов ПАО «Богучанская ГЭС» проводится в специализированных учреждениях и учебных центрах, как в очной форме, так и в формате дистанционного обучения, с использованием обучающей контролирующей системы «ОЛИМПОКС». Подготовка, переподготовка, обучение вторым (смежным) профессиям для рабочих проводится в учреждениях дополнительного профессионального образования.

В 2016 году в учебных центрах Красноярска прошли обучение и проверку знаний по промышленной безопасности и охране труда 123 руководителя и специалиста и 198 работников. В территориальной аттестационной комиссии Енисейского управления Ростехнадзора прошли аттестацию 38 руководителей и специалистов. В постоянно действующей аттестационно-экзаменационной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС» прошли проверку знаний требований «Правил по охране труда», «Правил технической эксплуатации» и «Правил пожарной безопасности» 408 работников. Службой надежности и техники безопасности ПАО «Богучанская ГЭС» было организовано обучение и отработка практических навыков оказания первой помощи, в том числе приемам реанимации на манекене-тренажере для 591 работника.

Все сотрудники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, обеспечены сертифицированной специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты; работникам станции выдаются смывающие и обезвреживающие средства в объеме, предусмотренном приказами Министерства здравоохранения, Министерства труда и социального развития РФ.

Результаты работы структурных подразделений ГЭС ПАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2015 года были представлены на Красноярском краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда и Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»
Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

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