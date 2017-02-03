Больному гепатитом красноярцу пересадили донорскую печень

Хирурги клинического центра ФМБА пересадили 33-летнему красноярцу донорскую печень. Орган взяли у мужчины, который погиб в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе сибирского медцентра.

Красноярец, которому трансплантировали орган, в течение 20 лет страдал аутоиммунным гепатитом. При данном заболевании происходит разрушение печени собственной иммунной системой организма. Из-за длительного заболевания у мужчины было несколько серьезных кровотечений, которые могли привести к смерти. Но печень погибшего спасла жизнь пациенту.

«Операция длилась 4 часа, нам помогали коллеги из ФМБЦ имени А.И. Бурназяна, имеющие большой опыт проведения таких операций. Первая операция по пересадке печени на базе ФСНКЦ не была для нас учебной, это закономерный результат совместной работы с ведущими трансплантологами Москвы», — рассказал заместитель главврача по хирургии ФМБА России Андрей Дрянных.

Сейчас красноярец чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Врачи рассказали, что погибший в аварии мужчина также спас жизнь еще одному больному. Медики клинического центра пересадили его сердце 33-летнему красноярцу. Операция также прошла успешно.

Фото: Сибирский клинический центр ФМБА России