Закупки колясок для красноярских инвалидов не устроили Счетную палату

Счетная палата РФ выявила ряд проблем в обеспечении инвалидов индивидуальными колясками. В число регионов, где найдены нарушения, вошел и Красноярский край. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование ведомства.

Аналитики выяснили, что часть закупок не учла особенности инвалидов и условия их жизни. Некоторые люди отказывались от колясок, потому что в их домах нет пандусов и лифтов. В отдельных случаях закупались слишком дорогие коляски с большим количеством технических возможностей, которые зачастую не используются в обыденной жизни.

Также эксперты установили, что цены на отечественные аппараты часто превышают стоимость импортных аналогов. К примеру, в 2014 году цена зарубежной коляски с ручным приводом составляла 8,2 тыс. рублей, в то время как российская разработка оценивалась в 13,4 тыс. рублей (больше на 39%). В 2015 году разница в цене между импортным и отечественным аналогами составляла 3,4 тыс. рублей. Аналитики считают, что на ситуацию влияет низкий уровень развития рынка РФ.

«Производственная мощность ключевых производителей составляет 79,3 тыс. кресел-колясок в год. При этом потребность в креслах-колясках, например, на 2016 год в два раза больше производственной мощности основных российских производителей кресел-колясок (166,3 тыс. единиц). В этой связи 53% колясок закупаются за рубежом», — отмечают в Счетной палате.

Помимо Красноярского края, проблемы выявлены в Брянской, Самарской областях и в Алтайском крае. Во все региональные отделения Фонда социального страхования направлены представления об устранении нарушений. Также Счетная палата поставит в известность президента РФ, кабинет министров и антимонопольную службу.