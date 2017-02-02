В Красноярске подросток на глазах прохожих выпрыгнул с седьмого этажа

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину падения подростка с 7 этажа жилого дома в Красноярске. Инцидент произошел днем 2 февраля в доме № 9 «б» по улице Академика Курчатова.

«Прохожие увидели, как из окна квартиры, расположенной на 7 этаже дома, выпрыгнул 14-летний подросток. Установлено, что в это время он находился дома один», — сообщили в ведомстве.

По словам родителей подростка, к пострадавшему долго ехала «скорая помощь».

Сейчас школьник в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении БСМП. Опрашиваются его родители, знакомые, учителя.

В пресс-службе краевой полиции добавили, семья подростка характеризуется положительно, ранее на учете в органах внутренних дел не состояла.