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Красноярские маршрутчики обновляют автобусы

Главная Общество
Красноярск
20:35 2 Февраля 2017
транспорт, общество, автобус
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В управлении Ространснадзора в четверг, 2 февраля, состоялось совещание с участием руководителей департамента транспорта, прокуратуры города, ГИБДД города и перевозчиков, на котором подведены итоги работы городского  пассажирского транспорта за 2016 год.

В пресс-службе департамента рассказывают, что на городские маршруты Красноярска в рабочие дни ежедневно выходят 920 автобусов, 61 троллейбус и 38 трамваев. Перевозка пассажиров осуществляется по 80-ти маршрутам.

В 2016 году по 40 автобусным маршрутам проведен открытый конкурс на право осуществления перевозок. 

Не прошли процедуру конкурсного отбора 7 перевозчиков, имевшие подвижной состав с большим сроком эксплуатации, водители которых допускали нарушения правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

«Прошедший год для отрасли был очень напряжённым. Впервые проведён конкурс среди перевозчиков в соответствии с новым Федеральным законом. Были обозначены довольно жёсткие критерии отбора для участников конкурса, по итогам которого заключены муниципальные контракты сроком на 5 лет», — комментирует руководитель департамента транспорта Игорь Ким.

Добавим, в 2016 году произведена замена 222 автобусов, срок эксплуатации которых превышал 15 лет. Обновленный подвижной состав имеется на маршрутах №№ 2, 6, 23, 36, 51, 63, 68, 71, 74, 83, 89, 91, 98. Маршрут № 92 полностью обновился. 

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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