Красноярские педагоги одержали победу во всероссийском конкурсе

Педагоги красноярского детского сада №249 стали победителями Всероссийского конкурса работников образования. Татьяна Торгашина, Елена Рычкова, Светлана Мазаева и Елена Тимошенко выиграли в номинации на лучший сценарий мероприятия.

Они разработали методику, которая позволит детям с логопедическими проблемами быстрее скорректировать речь. Учителя уверены — работа с детьми не должна заканчиваться за пределами дошкольного учреждения, заниматься нужно и дома, для этого логопедическим техникам необходимо обучить родителей.

В детском саду для родителей регулярно проводятся брейн-ринги. Благодаря всем знакомой игре мамы и папы легко вовлекаются в коррекционную работу. В совместной игре с детьми родители получают практические знания, которые будут полезны при проведении занятий с ребёнком в домашних условиях.

«Более чем в 60 красноярских детских садах функционируют коррекционные группы. Необходимую помощь получают почти 4 тысячи ребятишек. Помимо традиционных коррекционных групп в учреждениях начинают внедряться принципы инклюзивного образования», — прокомментировала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Инклюзивное обучение подразумевает включение в образовательный процесс всех детей. Получение детьми с особыми потребностями образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах деятельности, добавляют в пресс-службе управления образования.

По материалам пресс-службы администрации города