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Прокуратура Красноярского края выявила завышение тарифов ЖКХ

Главная Общество
Красноярск
18:05 2 Февраля 2017
общество, происшествия, прокуратура, жкх
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура выявила нарушения при утверждении тарифов ЖКХ на 2017 г. и добилась исключения из валовой выручки предприятий более 1,35 млрд руб.

Проверки прошли в крупнейших организациях коммунального комплекса: ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Красноярская региональная энергетическая компания», ООО «КрасТЭК», ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 

«Прокурорами выявлялись факты невыполнения организациями плановых мероприятий производственных и инвестиционных программ, включения в тарифы на коммунальные услуги расходов на аренду помещений, медицинское обслуживание персонала и услуги охраны, не подтвержденных первичными документами», — отмечается в сообщении ведомства.

Отмечается, что в 2016 году в прокуратуру поступила масса жалоб от жителей и организаций на коммунальщиков из Бородино, Лесосибрска, Назаровского, Минусинского, Канского и других районов края. В Красноярске проверки велись в Центральном и Железнодорожном районах.

В результате вмешательства прокуратуры тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Казыр» (Курагинский район) с 1 июля 2017 года будут снижены на 919,55 руб./Гкал и составят 3382,66 руб./Гкал, стоимость тепловой энергии для потребителей АО «Санаторий «Красноярское Загорье» (Балахтинский район) будет снижена на 97,21 руб./Гкал и составит 1007,46 руб./Гкал. 

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